Premio Navicello ad Arnoldo Banchini, presidente dei Volontari Santa Grania

L'amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2019" al Sig. Arnoldo Banchini, Presidente dell'Associazione Volontari Santa Grania, in programma sabato 22 febbraio alle ore 18 presso i locali della ex Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina.

Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali, spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Nell'ambito della cerimonia del Navicello, il sindaco Alessandro Giunti conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, così come approvato all’unanimità in Consiglio Comunale; la Senatrice, che non potrà essere presente, ha accolto con piacere la cittadinanza onoraria del Comune di Capraia e Limite e ha ringraziato il sindaco per l’invito a partecipare.

Nella stessa occasione il sindaco concederà un’onorificenza del Comune di Capraia e Limite ad alcuni cittadini che si sono distinti in vari settori per meriti sportivi e culturali: Tito Paroli, Andrea Severi, Tommaso Vanni e Matilde Carboncini. Nello specifico, Carboncini è un'atleta della Toscana Atletica Empoli Nissan, Tommaso Vanni è un ciclista di mountain bike, Andrea Severi figura tra gli organizzatori della Rassegna musicale e organistica a Capraia e Limite e Tito Paroli è un volto storico della Canottieri Limite.

“Il Premio rappresenta l’identità del nostra territorio che si declina attraverso l’opera e l’impegno di tante persone che onorano e danno prestigio alla nostra comunità. L’auspicio è quello di vedere tanti cittadini e cittadine partecipare numerosi alla cerimonia di premiazione, occasione nella quale conferiremo la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre”, commenta il sindaco Alessandro Giunti.

