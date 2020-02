Femmina di airone salvata a Quarrata è tornata a volare

Un salvataggio messo a segno a Quarrata ha permesso che uno splendido uccello tornasse a volare.

L'airone cenerino femmina sarebbe morta se non fosse stata notata e portata in salvo. Il bellissimo esemplare di airone è stato ritrovato domenica 16 febbraio in un fosso con le ali aperte e in grave ipotermia forse vittima di uno shock o aggredita da qualcuno.

La femmina di airone cenerino salvata è probabilmente in cova. Infatti non essendo un uccello migratore a lungo raggio, costruisce il nido già nel mese di febbraio e le uova si schiudono a marzo.

Liberata questa mattina, 18 febbraio, nella riserva della Querciola dove era stata trovata, è tornata a volare. A prendersi cura della splendida creatura, oltre a chi la ha ritrovata e a cittadini impegnati nella difesa del territorio, dell'ambiente e della fauna, è stato il personale del Centro rapaci Lipu Mugello.

Le immagini sono apparse su gruppi Facebook di Quarrata.

