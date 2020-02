Senza acqua a pranzo: da maggio 2019 disagi per residenti e negozi a Martignana

Improvvise interruzioni idriche che durano dalle due alle quattro ore, prevalentemente all'ora di pranzo, si starebbero verificando ormai da mesi nella frazione Martignana di Montespertoli. I primi episodi risalgono addirittura a maggio 2019, con una media di almeno un caso al mese. La segnalazione arriva da un lettore di gonews.it che denuncia quanto sta avvenendo. Le interruzioni riguarderebbero qualche decina di famiglie e alcune attività di ristorazione, prevalentemente in via della Torraccia e aree limitrofe.

Le famiglie non hanno ricevuto nessuna comunicazione di preavviso su eventuali disservizi o lavori. Quindi su indicazione dell'associazione dei consumatori, i residenti hanno scritto in forma autonoma al gestore per chiedere un indennizzo e sollecitare la risoluzione del problema. I residenti, qualora non si arrivi ad un accordo, sono pronti ad azioni collettive contro il gestore.

Contattata da gonews.it, Acque Spa ha effettuato dei controlli più approfondita e "anche una verifica nell'area intorno a via della Torraccia per non escludere niente". Secondo quanto raccontato "nNon c'è un problema particolare anche se effettivamente si sono verificate alcune interruzioni da settembre a oggi sicuramente in numero superiore alla media. Le cause sono da attribuire in egual misura a problemi presso la centrale idrica di Empoli, a guasti sulla condotta principale ma anche a sospensioni della fornitura elettrica (di cui non siamo responsabili) che hanno bloccato pompe e impianti. Queste situazioni non hanno riguardato solo via della Torraccia ma più in generale tutta la frazione. Al momento non si ritiene che siano necessari particolari interventi e che questa sequenza di sospensioni sia dovuta in larga parte a delle coincidenze. Ovviamente ci scusiamo con gli utenti e rassicuriamo che nel caso l'incidenza dei guasti sulla tubazione dovesse aumentare prenderemo in considerazione anche interventi strutturali sulla condotta".

