Truffe online, due raggiri nel Casentino

Truffe online a Poppi, si sono verificati due casi. Nel primo, un uomo voleva comprare un trattorino per la rasatura del giardino. Trovato un buon prezzo su un sito internet, ha contattato il venditore che lo ha convinto a versare 500 euro. Del trattorino, però, nessuna traccia, anzi, il venditore ha fatto credere all'utente di non aver mai ricevuto i soldi e si è fatto dare in totale circa 2mila euro. I carabinieri hanno indagato e sono risaliti fino a una 30enne campana, già nota per reati simili. La donna è stata denunciata, così come un 42enne di origini bengalesi, a cui era intestata l'utenza telefonica usata durante la truffa.

Nel secondo caso, un uomo voleva comprare un motociclo per 500 euro, sempre su internet. In questo caso il truffatore haaddirittura spinto l’acquirente a recarsi nelle Marche per il ritiro. Amara la sorpresa per la vittima della truffa: uno stabile disabitato all’interno del quale non vi era traccia né del motociclo né del venditore. Anche in questo caso i Carabinieri della Stazione di Poppi sono risaliti al truffatore, un 60enne italiano, anch’egli non nuovo alla commissione di truffe.

Tutte le notizie di Poppi