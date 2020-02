Unione Inquilini Valdarno Inferiore, gli orari

Si comunica che lo Sportello di consulenza della Sezione Valdarno Inferiore dell'Unione Inquilini Pisa in Corso Mazzini 53 a Santa Croce sull'Arno ha il seguente orario di apertura:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13

martedì, mercoledì, giovedì dalle 16 alle 19

per maggiori informazioni è possibile telefonare al n. 329 811 2773

Chiunque avrà necessità di assistenza per tutelare il diritto alla casa potrà rivolgersi al suddetto sportello.

Fonte: Unione Inquilini Sezione Valdarno Inferiore

