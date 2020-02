Use Rosa regge il confronto, serve la vittoria contro Broni

È andata come era logico attendersi, la gara di San Martino di Lupari, ma le indicazioni positive per la Scotti non sono mancate. Non è certo una sconfitta sul campo di una delle quattro big del campionato a creare pensieri, anche perché la squadra ha retto bene il confronto fino a che ha tenuto fisicamente.

"È stata una partita molto intensa - spiega coach Alessio Cioni - nella seconda metà di gara loro hanno alzato il ritmo e l'intensità difensiva mettendo in campo quella che è una sua caratteristica ormai da anni, ovvero la fisicità. L'arbitraggio è stato buono ma ha consentito questo tipo di gioco ed in quel metro lì loro hanno avuto la meglio, anche perché noi abbiamo tenuto quasi sempre le stesse in campo. Alla lunga questo ha influito sulla fluidità di gioco in attacco ed abbiamo preso il break con un paio di loro bombe nei momenti di nostro calo di intensità".

"Sappiamo bene - prosegue - che la nostra situazione fisica con le limitate rotazioni non ci permette di tenere certi ritmi per quaranta minuti, ma in certi momenti non possiamo permetterci di tenere sedute alcune giocatrici e quindi, contro squadre del livello di San Martino, finiamo per pagare. Detto questo ci abbiamo provato fino in fondo, forse senza crederci troppo proprio per la stanchezza. Queste partite, se magari non giochi due giorni prima, poi puoi provare a fare qualcosa in più, ma ora questo non ce lo possiamo permettere. Quindi archiviamo la gara e guardiamo avanti".

Anche perché domenica c'è una partita che definire importante è poco. Alle 19.30 al Pala Sammontana arriva infatti Broni, formazione lombarda che ha gli stessi punti in classifica della Scotti e che abbiamo già battuto all'andata. Inutile dire che i punti sono pesantissimi.

"Sì - chiude coach Cioni - noi ci prepareremo al massimo e contiamo anche sul supporto del pubblico. Sarebbe bello vedere il palazzetto gremito per aiutarci in questa partita fondamentale".

Fonte: Use Basket Empoli

