Vibac e Colorobbia, lavoratori di tutto l'Empolese Valdelsa chiamati a Sovigliana

Giovedì 20 febbraio alle 14,30 alla Casa del Popolo di Sovigliana è stato convocato dalla Cgil l'assemblea dei Quadri e dei Delegati dell'Empolese Valdelsa per affrontare i problemi connessi alle vertenze Vibac e Colorobbia. All'assemblea sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci del Circondario e pertanto si tratta di una Assemblea Pubblica. All'assemblea ha aderito anche la Spi-Cgil.

Questo il contenuto della lettera inviata dal coordinatore Cgil Empolese Valdelsa Paolo Aglietti:

"Ormai da due settimane è attivo il presidio dei 120 lavoratori Vibac in difesa del sito produttivo di Vinci, contemporaneamente è stata aperta una procedura di licenziamento collettivo per 59 lavoratori di Colorobbia Italia, mentre altre aziende sono, purtroppo, arrivate alla fine del proprio ciclo produttivo.

La produzione manifatturiera dell’Empolese Valdelsa per densità di imprese, numero di occupati, valore delle esportazioni e capacità reddituale è una delle più significative della Toscana e quindi si ritiene importante far crescere la consapevolezza di questa rilevanza in tutta la cittadinanza.

La difesa delle attività produttive di Vibac e dei lavoratori che le realizzano rappresenta un momento emblematico e significativo di questa consapevolezza e deve coinvolgere l’impegno, la responsabilità e la solidarietà dei lavoratori dell’Empolese Valdelsa e della cittadinanza tutta.

All’Assemblea parteciperanno i lavoratori della Vibac, l’Assemblea Generale Filctem di Firenze".

Tutte le notizie di Vinci