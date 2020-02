A Montecatini Val di Cecina arriva il contatore intelligente

Tra pochi giorni prenderà il via sul territorio comunale di Montecatini Val di Cecina la campagna massiva di installazione degli Open Meter, la nuova generazione di contatori elettronici targati E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. In aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali apparecchi, il contatore intelligente 2.0 offrirà ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consentirà di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home. Con il nuovo contatore sarà infatti possibile verificare in ogni istante l’energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno ed analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d’ora. Questi dati permetteranno ai clienti di avere maggiore consapevolezza dei propri consumi e abitudini, consentendo di identificare il contratto di fornitura più idoneo.

Nel Comune di Montecatini VdC, E-Distribuzione prevede di sostituire circa 1.400 contatori, di cui circa 700 nelle zone di Ponteginori e La Sassa e 700 nell’abitato di Montecatini e aree limitrofe: la data esatta della sostituzione di ogni cliente sarà comunicata tramite avvisi che saranno esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione. L’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. I lavori inizieranno in questa seconda metà di febbraio e si concluderanno entro maggio/giugno 2020.

Nell’organizzazione di questo importante progetto, E-Distribuzione ha ritenuto che fosse prioritario garantire ai cittadini la massima trasparenza ed assicurare loro tutte le informazioni necessarie. A questo proposito, a Comune, Questura, Carabinieri e Polizia Municipale sono state inviate comunicazioni ad hoc con i riferimenti della impresa incaricata dei lavori. Inoltre, i referenti di E-Distribuzione hanno incontrato il Sindaco di Montecatini Val di Cecina Sandro Cerri per illustrare il piano di sostituzione sul territorio e far conoscere tutte le azioni e iniziative adottate per tutelare la cittadinanza. Tra queste, oltre al tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, sia esso dipendente di E-Distribuzione che di impresa appaltatrice, i clienti avranno a disposizione un ulteriore strumento di verifica e garanzia: l’identità dell’operatore, infatti, potrà essere accertata chiedendo all’operatore di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web E-Distribuzione, consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.

“Le operazioni, che iniziano in questi giorni, interesseranno gradualmente il territorio, zona per zona – ha detto Sandro Cerri – si tratta di un piano di sostituzione importante e accompagnato da una serie di iniziative di tutela per i cittadini che sono altrettanto importanti per agevolare il lavoro promosso da E-Distribuzione. Un lavoro che porterà servizi innovativi nel nostro Comune e opportunità aggiuntive per i cittadini”.

Gli strumenti a tutela dei cittadini sono stati anche oggetto di confronto con le principali Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), con le quali sono stati individuati ed implementati tutti gli accorgimenti procedurali ed organizzativi volti ad assicurare la necessaria tranquillità a tutti i clienti. La stessa finalità è stata perseguita con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’ANCI per coinvolgere gli Enti locali sul progetto Open Meter e sulle iniziative ad esso correlate.

Sul sito web e-distribuzione.it i clienti potranno reperire tutte le informazioni relative al progetto, consultare il piano di installazione e scaricare materiale illustrativo come la guida tecnica all'Open Meter. Inoltre, registrandosi gratuitamente all’area riservata del sito e-distribuzione.it, sarà possibile scaricare il rapporto di sostituzione riportante tutti i dati di interesse, comprese le letture di rimozione, a partire dal secondo giorno successivo all’intervento.

