A Pisa convegno e corso di Alta Formazione per i futuri amministratori locali

Con un convegno su "Legge di bilancio 2020: contenuti e tendenze per l’ordinamento e la finanza degli enti locali", in programma domani, 20 febbraio, a partire dalle 10 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna e con la quarta edizione del corso di Alta Formazione in “Politica e amministrazione negli enti locali”, dedicato alla memoria del professor Paolo Carrozza, scomparso di recente, debutta la nuova attività dell’area di ricerca CLOSE-To (Cities, Local Services and Territorial Organization), dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna, coordinata da Cristina Napoli, ricercatrice in Diritto Costituzionale.

L’area CLOSE-TO, attiva nel campo della ricerca e della formazione in materia di autonomie territoriali, decentramento amministrativo e servizi pubblici locali è la diretta evoluzione dell’area “Servizi ed enti locali” per molti anni coordinata dal professor Paolo Carrozza, sulla cui scia prosegue attività e ricerche.

E proprio su questa linea sono organizzati i due importanti eventi in collaborazione con ALI, l’associazione Autonomie Locali Italiane che vedranno fra relatori e docenti personaggi di spicco del panorama amministrativo e scientifico italiano e locale.

Con due sottosegretari del Governo fra gli ospiti si aprirà domani, 20 febbraio alle 10, il Workshop formativo aperto ad amministratori, dirigenti e funzionari di Comuni, Province e Città metropolitane dedicato all’approfondimento della “Legge di bilancio 2020: contenuti e tendenze per l’ordinamento e la finanza degli enti locali”. Presieduto da Emanuele Rossi (professore di Diritto Costituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna) e introdotto da Cristina Napoli, l’incontro vedrà gli interventi di Achille Variati (Sottosegretario al Ministero dell’Interno), Maria Cecilia Guerra (Università di Modena e Reggio Emilia e Sottosegretaria al Ministero dell’economia e delle finanze), Cesare Cava (responsabile Finanza locale ALI Toscana); le conclusioni sono affidate a Matteo Ricci (Presidente ALI e sindaco di Pesaro).

Il 27 febbraio è invece la data di scadenza per amministratori locali e giuristi interessati a iscriversi al corso di Alta Formazione promosso e organizzato dall’area CLOSE-TO su “Politica e amministrazione negli enti locali”, che dal 6 marzo al 4 aprile si svilupperà su quattro moduli (in tutto 48 ore) dedicati a diritti, doveri, poteri e funzioni dell’amministratore locale, politiche tributarie e di bilancio, politiche ambientali e politiche sociali.

“Il Corso – spiega l’organizzatrice Cristina Napoli - nasce dal comune interesse e dalla comune sensibilità degli enti organizzatori alla formazione della classe dirigente che oggi amministra il livello comunale di governo e che domani potrebbe essere chiamata ad amministrare il Paese. In una fase storica in cui i giovani che si affacciano alla politica non facilmente riescono ad avvalersi della formazione un tempo garantita dalle cosiddette scuole di partito, la sfida che la Scuola Sant’Anna e ALI hanno cercato di raccogliere è quella di “sopperire” in certo senso a tale carenza ed offrire una formazione non politicamente orientata, ma altamente specialistica e finalizzata alla erogazione degli strumenti fondamentali per la gestione della cosa pubblica che invero si mostra oggi ben più complessa di ieri”.

Il corso dà diritto al riconoscimento di 3 CFU ed è stato accreditato dall’Ordine degli avvocati di Pisa con 20 crediti formativi forensi. Il programma e le istruzioni per iscriversi sono reperibili al link: https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-alta-formazione-politica-e-amministrazione-negli-enti-locali-iv-edizione

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa