Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino 'Dialoghi degli dei'

Proseguono gli spettacoli della variegata stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Dopo il grande successo ottenuto da Michela Murgia, il prossimo appuntamento è "Dialoghi degli dei", venerdì 21 febbraio alle ore 21,00.

"Dialoghi degli dei" celebra l'incontro tra Massimiliano Civica, consulente alla direzione artistica del Teatro Metastasio e regista noto per l'asciuttezza formale delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell'ironia la sua peculiare cifra stilistica. Il tutto con il sostegno della Compagnia Lombardi-Tiezzi.

La messa in scena si rifà al testo di Luciano di Samosata, scrittore e sofista greco vissuto nel II secolo d.C. Il testo rivisto da I Sacchi di Sabbia e Civica, è incalzante e colpisce per vivacità e leggerezza. Consente un accostamento gioioso al pantheon ellenico nell'atto di esplorare relazioni, vizi e virtù degli dei dell'Olimpo e si dimostra capace di liberare fantasia e ilarità.

Lo spettacolo, attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri "familiari" tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna. È sorprendente come, a distanza di secoli, questi Dialoghi continuino ad "intrattenere" l'ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed arguto, continuano ad essere "discorsi per far passare il tempo". Il canovaccio è semplice: la professoressa interroga gli allievi sulle divinità greche. Queste, di quando in quando, prendono la parola e duettano tra di loro. È una finzione disincantata. Ne scaturisce una vera e propria parodia della scuola con interrogazioni a sorpresa, studenti catalogati, voti appiccicati come stigmi, ingiustizie e pregiudizi accettati con fatalismo.

C'è lo studente iellato considerato asino a prescindere; c'è lo studente fortunato e belloccio che gode d'impunità altrettanto a prescindere. Ma c'è anche la capacità degli attori di sedurre attraverso la narrazione: storie di circa duemila anni fa mantengono intatta la propria freschezza. In mezzo ci sono gli dei, collocati in una dimensione che più materiale non si può. Sono figure traghettate dal cielo sulla terra, eroi strambi ricondotti a proporzioni umane.

Gli appuntamenti con il "Teatro Civile" continueranno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il 10 marzo con l'attesa performance della brava Ottavia Piccolo in "Donna non rieducabile".

Venerdì 21 febbraio ore 21,00

I Sacchi di Sabbia in:

DIALOGHI DEGLI DEI

di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano

Produzione: Compagnia Lombardi-Tiezzi

PREZZI:

Posto unico € 10/ loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

