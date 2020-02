Buon compleanno Federico Scavo: festa in Capannina come da tradizione

Il susseguirsi di eventi dedicati al carnevale sono stati motivo di grande successo in Capannina di Franceschi. Come ogni anno una festosa parentesi molto apprezzata dal pubblico, ricca di emozioni, sorrisi e balli in maschera all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

“The show must go on” diceva Mercury ed è proprio seguendo questa idea che per gli amanti della buona musica si preannuncia un altro evento da tutto esaurito quello in programma sabato 22 febbraio, alla Capannina infatti sarà festeggiato il compleanno di uno dei dj italiani più apprezzati nel mondo, Federico Scavo.

Di origini fiorentine Federico Scavo è diventato uno dei più apprezzati dj a livello internazionale con eventi che lo vedono impegnato nei luoghi simbolo della movida nazionale ed internazionale. I suoi dischi ballati in tutto il pianeta raggiungono sempre le vette delle classifiche al fianco di pilastri del mondo dance come Bob Sinclar e David Guetta. Premiato più volte disco d’oro è un vanto e lustro del nostro paese.

“Siamo felicissimi di averlo di nuovo con noi - spiega il patron della Capannina Gherardo Guidi - conosco Scavo da molto tempo , è un dj dalla grande professionalità e musicalità eccezionale ed è sempre un piacere ospitarlo nel mio locale, specie in occasioni come quella che lo vedrà spegnere un’altra candelina in veste di festeggiato.”

Ma lo spettacolo non finisce qua, al Piano Bar, continua la festa con le raffinate selezioni musicali di Stefano Natali dj. Ritmi selezionati che si alterneranno con l’inconfondibile voce di Stefano Busà che ripercorrerà la storia della musica a tinte tricolore fino alle prime luci dell’alba. Il mattatore ormai celebre riferimento delle sette note nostrane in tutta la penisola con un pizzico di nostalgia e tanta carica nell’inconfondibile voce, sarà compagno fedele del suo pubblico per tutta la notte.

