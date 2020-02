Campionato di Nuoto Paralimpico, la soddisfazione Aquateam per il torneo di Fucecchio

Domenica 16 febbraio è stata una giornata importante per l'Aquateam Nuoto Cuoio per il 9^ Campionato Toscano di Nuoto Paralimpico Finp e Fisdir.

5 i debutti in acqua che fanno ben sperare: Cenci Sara, Dainelli Lorenzo, Dal Zovo Alice, Gueye Ousseynou, Syll Modou,

Ci sono stati importanti miglioramenti nei tempi di ogni atleta. In particolare ricordiamo Giulio Bachi che pur non avendo ottenuto medaglie ha abbassato i suoi tempi di molti secondi preparandosi così per il prossimo nazionale al quale è già convocato.

Portiamo a casa un medagliere di tutto rispetto :

Alfei Martina ORO nei 100 stile libero – ARGENTO nei 50 stile libero

Brucini Marco BRONZO nei 25 stile libero – ARGENTO nei 50 dorso

Campigli Giulia ORO 25 metri rana – ORO 25 stile libero – ARGENTO 25 dorso

Cannatella Matteo ORO 25 dorso – ORO 50 dorso

Cerri Alessandra ORO 25 delfino – ARGENTO 50 dorso

Dal Zovo Alice BRONZO 25 stile libero – ORO 25 dorso – ORO 50 dorso

Fadda Federico ARGENTO 25 stile libero – ARGENTO 25 dorso

Gueye Ousseinou ARGENTO 50 stile libero

Marchiori Simone ARGENTO 50 rana – ORO 50 dorso

Micheli Emiliano ORO 50 rana – BRONZO 50 dorso – ARGENTO 50 stile libero

Pancelli Gabriele ORO 100 stile libero

Sacco Kevin BRONZO 25 dorso – ARGENTO 50 stile libero

Turini Giovanni ARGENTO 50 rana – ORO 50 dorso

Vannucci Lorenzo ORO 50 rana – ARGENTO 50 dorso – BRONZO 50 stile libero

Gemignani Stefania che oltre ai suoi due ORI 50 dorso e 50 stile libero realizza il suo tempo migliore nello stile libero aggiudicandosi il pass per le gare nazionali di questa stagione.

Una gran soddisfazione per la società arrivata dopo anni di tenace preparazione.

Ancora una volta ringraziamo:

i sei comuni presenti anche a bordo vasca a premiare gli atleti, Comune di Fucecchio e S. Croce s/A proprietari dell’impianto e poi Cerreto Guidi, San Miniato, Montopoli v/a, Castelfraco di Sotto

la Coop sezione soci di Fucecchio che ha gentilmente offerto l’acqua da bere a tutti durante l’evento, la Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto che ci ha assistito con la propria ambulanza, il medico Dott. Scaduto presente in vasca, il CIO, il CIP, l’Aquatempra con tutto il suo personale che ci ha supportato, l’associazione La Calamita di Fucecchio impagabili con il loro supporto logistico.

Ringraziamo inoltre per la fiducia che hanno riposto in noi la FINP con il suo delegato regionale Antonio Venturi e la FISDIR con il suo delegato regionale Alessio Focardi.

Un abbraccio affettuoso va alle famiglie di Alessandro Carli e di Mirko Volpini che ci hanno onorato della loro presenza a bordo vasca.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

