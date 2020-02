Carnevale, una festa a tema con la cover band dei Beatles: il ricavato a Cure2Children Onlus

Il Lions Club Firenze Michelangelo in occasione del Carnevale 2020, per il prossimo LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2020 dalle ore 21,30, presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito Italiano di Firenze - Via della Scala n° 68/d -, presenterà un concerto, con festa a tema, dal titolo: “CHE NE SAI TU DEI BEATLES?”

Sarà un evento coinvolgente per il pubblico nel quale si esibirà il gruppo “The Starclub Beatles Experience”, che farà ballare gli ospiti al ritmo dei Beatles anni ‘60/’70 con le canzoni che ci hanno fatto emozionare.

L’intero ricavato sarà a favore dei bambini della Fondazione Cure2Children Onlus che cura i bambini affetti da tumori, gravi malattie del sangue direttamente nel loro Paese e per la prevenzione oncologica infantile.

«L’evento ci permetterà di raccogliere fondi per finanziare un importante progetto - spiega Roberto Valerio, consigliere della Fondazione - attraverso la realizzazione dell’Unità di Trapianto di Midollo Osseo - “Bmt Unit” –, la formazione del personale medico ed infermieristico locale e la fornitura dei macchinari e dei farmaci necessari».

Vi aspettiamo per rivivere l’atmosfera degli anni dei quattro ragazzi di Liverpool, ma soprattutto per donare a chi è meno fortunato di noi, sentendosi coinvolti nello spirito dei #thefabs4lions e all’insegna di #chenesaitudeibeatles? #serviredivertendosi #doniamoacure2children #weserve

I biglietti possono essere prenotati chiamando il 338.8122806 con una donazione minima di € 20,00.

Fonte: Ufficio Stampa

