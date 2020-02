Coronavirus, interpellanza del Centrodestra a Santa Croce

Alessandro Lambertucci e il Centrodestra di Santa Croce sull'Arno vogliono saperne di più sul pericolo Coronavirus. Per questo motivo hanno presentato un'interpellanza al sindaco e all'assessore competente.

L'interpellanza, nelle intenzioni del cdx, serve a far capire "se l’amministrazione sta monitorando la situazione e ha convocato i responsabili dell’Azienda Sanitaria di zona, al fine di comprendere quali misure di prevenzione stanno attuando, ognuno per le proprie competenze, o si possono attuare anche a livello comunale.

Se siano già previste una serie di misure o un piano emergenziale, anche tramite l’Asl, da mettere in atto per prevenire la diffusione di questo pericoloso virus e gestire eventuali casi di contagio che si dovessero presentare compresi diagnosi, isolamento dei pazienti e loro presa in carico per i percorsi assistenziali già strutturati e le dovute verifiche di secondo livello.

Se il dirigente scolastico di Santa Croce sull’Arno ha segnalato, come previsto dalla Regione Toscana, bambini e studenti rientrati o in rientro dalle aree a rischio e in che numero; se i bambini e le famiglie rientrati o rientranti dalla Cina nel nostro territorio, che si sono posti o si porranno in auto-isolamento domiciliare, vengono o verranno controllati quotidianamente da personale sanitario appositamente incaricato o se sono o saranno lasciati a sé stessi senza alcuna forma di controllo".

