Alla Croce Verde Lamporecchio inizia il corso per soccorritori volontari

Come da tradizione ogni anno a Lamporecchio presso la Croce Verde iniziano le attività formative. L’importanza di questo momento non è data solo dalla possibilità di frequentare un corso tenuto da formatori qualificati, ma anche dall’occasione di entrare attivamente nella propria Associazione per dare un piccolo contributo alla comunità di appartenenza. I corsi, che si terranno da Martedì 3 marzo dalle ore 21 presso la nostra sede, sono aperti a tutti e sono, co-me sempre, completamente gratuiti. In questa prima tornata formativa inizieremo dal corso per soccorritore volontario di livello base. Di notevole interesse per gli studenti i quali possono ottenere i crediti formativi. La Croce Verde è fiducio-sa nella partecipazione numerosa di cittadini , per qualsiasi informazione chia-mate la Croce Verde allo 0573/81123 o inviate una mail info@croceverdelamporecchio.org

Fonte: Croce Verde di Lamporecchio

