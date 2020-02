Sostegni si ricandida, per ora unico candidato ufficiale nell'Empolese Valdelsa

Un passo alla volta si fanno avanti i prossimi protagonisti delle elezioni regionali. Non è un colpo di scena la ricandidatura di Enrico Sostegni per il Pd. In 5 anni ha avuto l'onore e l'onere di rappresentare l'Empolese Valdelsa a Palazzo del Pegaso.

Nessun altro degli allora candidati per il collegio più piccolo della regione dovrebbe ripresentarsi. Nel 2015 erano Luca Belcari, attuale vice sindaco di Montaione, Serena Buti, ex vice a Cerreto Guidi, e Denise Latini, fuori dal Pd al tempo di Liberi e Uguali. Sostegni, ai tempi segretario del Pd Empolese Valdelsa, era già il candidato di punta. Nel 2015 furono quasi 10mila le preferenze per Sostegni, non furono male anche i risultati degli altri candidati in appoggio.

La strada sembra, almeno sulla carta, spianata per l'ex sindaco di Capraia e Limite per altri 5 anni da rappresentante regionale. Ma i dati sono troppi pochi al momento per le scommesse e le valutazioni. Le altre 'candidature di servizio', ossia un uomo e due donne che si potranno presentare per la coalizione negli 11 comuni a supporto di Giani, potrebbero essere volti giovani o alla prima esperienza. La 'scuola di partito' della sede empolese Pd potrebbe aver creato il prossimo candidato. Vedremo.

A livello regionale la bagarre di coalizione nasce dalle troppe sigle pro-Giani che dovranno creare una sintesi. Pd, Italia Viva e la sinistra con tanto di Verdi vedranno sicuramente la luce. Si ipotizza uno schieramento laico con altre sigle minoritarie. "Sarà difficile - spiega - avere altre liste ancora, serve la raccolta di migliaia di firme per presentarsi. Italia Viva non vuole la lista Giani ma tutte le elezioni ci dicono che non farla è perdere un'occasione. Basta vedere il caso Bonaccini. Comunque deciderà la coalizione". Tornando ai candidati, Sostegni sarà presente solo sul collegio dell'Empolese Valdelsa, sia perché è quello di riferimento, sia per non disperdere energie in una campagna elettorale che si preannuncia calda e non scontata. Gli avversari potranno presentarsi fino a un massimo di tre collegi. Che il centrodestra candidi 'papi stranieri' come per le comunali 2019 è probabile. Per ora Sostegni segue le orme di Giani e si fa spazio con buon anticipo nel panorama locale.

Non di soli uomini si caratterizza un'elezione. Servono i temi, Sostegni li presenta: "Il lavoro su tutti, nel nostro territorio ci misuriamo con i migliori d'Europa, oggi sono stati presentati i dati macroeconomici. Rimane comunque una priorità. Sta nascendo un centro di formazione della parte digitale attorno alla Sesa, è un veicolo di sviluppo che vogliamo sfruttare. Poi la sanità, ci sono due ospedali (Empoli e Castelfiorentino) e le case della salute con oltre 50 milioni di investimenti sopra. Le infrastrutture da completare con la nuova 436. Infine l'ambiente, un tema per tutta la Regione".

Elia Billero

