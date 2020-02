Festa del Grazie con La Calamita, rilanciata la campagna 8x1000

Quella del 2020 è stata una festa del Grazie speciale per i sostenitori de La Calamita onlus. Il consueto appuntamento in cui i responsabili dell’associazione raccontano ai donatori le iniziative previste per l’anno futuro e rendono conto del bilancio, difatti, si è svolto al termine della visita pastorale del Vescovo Monsignor Migliavacca. Sua Eccellenza nel periodo dal 9 al 16 febbraio ha visitato la parrocchia Santa Maria delle Vedute, incontrando animatori, catechisti, bambini, famiglie, ammalati, il comitato dell’Oratorio ed il Consiglio Direttivo de La Calamita onlus, entrando nel vivo degli appuntamenti routinari della comunità, conoscendo personalmente gli operatori pastorali e instaurando così legami amichevoli.

In un clima di fraterna convivialità Don Giorgio Rudzki ha dato il benvenuto a Sua Eccellenza e ai sacerdoti Don Andrea Cristiani e Don Pierluigi Polidori, per poi passare la parola al Vescovo che ha mostrato entusiasmo per l’organizzazione e la dedizione che tutta la comunità ha dimostrato nei giorni della visita, dicendosi felice di partecipare ad un momento di allegria e spensieratezza. Durante il pranzo poi, sono intervenuti il Presidente Salvaggio che, in pochi minuti, ha ricordato gli intenti che muovono l’associazione, a partire dai principi evangelici di amore e umiltà; mentre il VicePresidente Chelini e la Tesoriera Stefania Di Marco hanno menzionato, nel tempo disponibile, alcuni numeri relativi alle donazioni, al mutuo da saldare, ai nuovi sostenitori e alle imminenti iniziative, sottolineando la necessità dell’associazione di un costante sostegno economico e morale da parte dei donatori, nonostante sia conclusa la concreta realizzazione di una struttura moderna e polifunzionale. “Certamente un modo per sostenere in modo gratuito la Calamita onlus, sarà la destinazione del proprio 5 per mille a titolo gratuito, in sede di dichiarazione dei redditi”, ha chiosato Chelini. A termine del pranzo, è intervenuto anche Eligio Bechini in qualità di Presidente del Circolo ANSPI, che ha ringraziato i presenti e ha salutato il Vescovo a nome di tutti i parrocchiani.

Fonte: Ufficio stampa

