Firenze-Empoli, 140 km tra le bellezze del territorio

Torna sabato 22 febbraio la Firenze-Empoli, la gara ciclistica riservata ai dilettanti di categoria under 23. La classica di apertura dell’anno ciclistico è giunta a un traguardo prestigioso, si tratta infatti della 33a edizione. La corsa è organizzata dal Gruppo Sportivo Maltinti Lampadari – Banca di Cambiano in collaborazione con la Commissione Ciclismo del Comune di Empoli, con il Comitato Provinciale di Firenze della Federazione Ciclistica Italiana e col Coni. Gode del patrocinio di Comune di Empoli, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

«Siamo da sempre terra di ciclismo – afferma Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport di Empoli – il ciclismo è ancora uno degli sport più amati. Con questa gara lo celebriamo offrendo al pubblico uno spettacolo di prima categoria. Una corsa che rappresenta il top grazie alla passione e alla competenza del Gruppo Sportivo Maltinti Lampadari – Banca di Cambiano e della Commissione Ciclismo del Comune. Non è un caso se siamo arrivati alla 33a edizione in un crescendo di presenze e gradimento. Non c’è modo migliore per iniziare questo anno ciclistico con una gara che è una delle più belle in Italia».

Prenderà il via alle 12.40 di sabato prossimo da Piazzale Michelangelo, a Firenze, quindi verso il Galluzzo, Tavarnuzze, San Casciano, Cerbaia, poi ancora verso Montelupo Fiorentino, sulla strada statale 67 Tosco Romagnola.

Da qui inizieranno i sei passaggi sul classico circuito empolese che passerà da via Carraia, zona dell’arrivo, di fronte all’azienda Maltinti Lampadari, quindi Monteboro, Brusciana, Fontanella, Monterappoli, poi ancora il ritorno a Empoli lungo via Salaiola, via Vico, viale IV Novembre e via Carraia. Come detto questo circuito sarà percorso per sei volte fino all’arrivo previsto intorno alle 16.45/17.

La Firenze-Empoli, come di consueto prevede, che i quasi 200 corridori siano impegnati per un totale di 142,5 chilometri.

Per lo svolgimento della corsa ciclistica sono previsti vari provvedimenti di modifica alla viabilità, in particolare nella zona di Carraia e vicino all’arrivo. Si preannunciano, inoltre, rallentamenti e disagi per il transito della carovana degli organizzatori e del gruppo dei ciclisti a partire dalle 14.15 circa lungo la strada regionale 429 dalla località di Brusciana, quindi S. Andrea e Fontanella. Qui gli impianti semaforici saranno regolati con luce “gialla lampeggiante” e la viabilità sarà effettuata manualmente dagli organi di polizia stradale.

Anche Via Salaiola che porta a Monterappoli e quindi a Empoli sarà chiusa al transito per tutto la durata della gara. Per raggiungere Empoli dalla Valdelsa durante la gara si consiglia di passare da Via Maremmana, da Ortimino e quindi lungo Via Valdorme, passando da Martignana. Sul sito web istituzionale del Comune di Empoli è disponibile, in home page l’ordinanza della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa in merito a tutte le modifiche alla viabilità legate alla corsa di sabato 22 febbraio.

Provvedimenti di modifica alla viabilità per svolgimento della gara ciclistica "XXXIII Firenze-Empoli”

Sabato 23 febbraio 2020, dalle 7 alle 18

Via Torricelli tratto compreso tra Via Volta e Via Carraia divieto di transito e di sosta

Via Carraia tratto compreso tra il Viale IV Novembre e Via Torricelli divieto di sosta

Via Bonistallo parcheggio

Via Pirandello tratto compreso tra Via Carraia e la racchetta senza sfondo divieto di transito e di sosta

Via Fucini lato destro del tratto compreso tra Piazza Toscanini e Via Mercadante divieto di sosta

Via Montanelli ambo i lati del tratto compreso tra Via Senese Romana e Via O. Di Paolo divieto di sosta

Via Salaiola ambo i lati del tratto interno al centro abitato di Monterappoli divieto di sosta

Via Valdorme Vecchia ambo i lati del tratto compreso tra Via Valdorme Nuova, lato Empoli, e Via Maremmana I° tratto divieto di sosta

Via Bartoloni ambo i lati del tratto compreso tra Via G.B. Vico e il Viale IV Novembre divieto di sosta.

Solo divieto di transito, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, nelle seguenti strade:

Via Salaiola all’intersezione con Via Sottopoggio per S Giusto, Via di Corniola, Via dei Cappuccini e Via Valdorme Nuova

Via Pozzale all’intersezione con Via di Canzano

Via Carraia alle intersezioni con Via Galilei, Via Marconi, Via Bonistallo, Via Torricelli, Via P. e M. Curie, Via Pirandello, Via G.B. Vico, Via Meucci, Via A. Di Cambio, Via del Terrafino e Via di Corniola

Via A. Di Cambio all’intersezione con il Viale Buozzi

Viale IV Novembre all’intersezione con Via Bartoloni

Via Bartoloni all’intersezione con Via De Sanctis e Via Pacinotti

Via Valdorme Vecchia all’intersezione con Via Adamello, Via Pozzale e Via Bixio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ciclismo