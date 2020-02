FlixBus, 4 anni a Prato, nel 2019 passeggeri raddoppiati

FlixBus festeggia il suo quarto anniversario a Prato con un bilancio assai positivo: solo nell’ultimo anno, i passeggeri in arrivo e in partenza dalla città toscana sono quasi raddoppiati, con un incremento nel numero delle prenotazioni di oltre l’80%, complice l’estensione dei collegamenti con la città a 30 destinazioni in Italia e all’estero.

Milano, Roma e Napoli in testa alla classifica. Crescono i viaggi verso l’estero

L’analisi interna del leader europeo dei viaggi su gomma ha consentito di evidenziare alcuni trend precisi rispetto alle abitudini di viaggio dei passeggeri pratesi, che, pur prediligendo destinazioni nazionali di grande richiamo tradizionalmente considerate mete turistiche, non disdegnano città più alternative per le proprie fughe di relax.

La classifica pratese è infatti dominata dalle grandi città italiane, con il podio occupato da Milano (fino a tre corse al giorno e prezzi da 11,99 €), Roma (fino a quattro corse al giorno e prezzi da 10,99 €), e Napoli (fino a quattro corse al giorno e prezzi da 15,99 €), ma solo poche posizioni più in basso si incontrano destinazioni meno blasonate come Caserta e Parma. Un successo che testimonia l’interesse dei passeggeri in partenza da Prato per mete di richiamo culturale anche fuori dai circuiti più istituzionali.

Molto gettonate sono inoltre Genova, Torino e Bologna, ma è sui collegamenti internazionali con la Svizzera e la Francia che si registra la crescita più rilevante: prima, fra le destinazioni estere, è Lucerna, meta ideale per un fine settimana alla scoperta di uno dei Cantoni più incantevoli del territorio elvetico, seguita, nell’ordine, da Basilea, Grenoble e Lugano.

Tutti i collegamenti con Prato acquistabili online, via app e in agenzia viaggi.

Tutte le corse, in partenza da Piazzale del Museo e da Piazza della Stazione, sono acquistabili sul sito flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nei rivenditori autorizzati sul territorio.

Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte, come quelle verso il Sud Italia, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre a eventuali costi di pernottamento.

Fonte: FlixBus

