Furti in abitazione, la Lega: "Occorre intervento deciso"

"Negli ultimi giorni si sono registrati ad Empoli e soprattutto nelle zone periferiche molti furti nelle abitazioni” annuncia il Capogruppo Lega Salvini Empoli Andrea Picchielli.

“Purtroppo sta continuando da giorni il triste scenario che vede le case degli empolesi prese di mira dai ladri. Dalle ricostruzioni sembra che la zona della città più colpita sia la periferia orientale tra Serravalle e Pontorme" continuano i Consiglieri Battini e Chiavacci.

“Come Lega quando abbiamo parlato in passato di furti e di sicurezza, ci siamo spesso sentiti dire che era solo ‘percezione’. Con gli ultimi episodi ed i trascorsi dei mesi precedenti l'insicurezza nell'Empolese continua ad essere non solo un problema di percezione.

Ci aspettiamo che questi episodi vengano fronteggiati in modo più deciso con un maggiore presidio del territorio da parte della polizia municipale, specialmente nelle zone più colpite da questa impennata di furti, come la zona della scuola media Vanghetti. Aspettiamo risposte concrete da parte dell’Amministrazione e ringraziamo ancora una volta le forze dell'ordine per il grande lavoro che hanno fatto e stanno facendo per combattere questi crimini" concludono i consiglieri comunali della Lega.