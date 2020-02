In bici a Capo Nord, lo stemma di Finmark donato a Gaimari per consegnarlo a Livorno

Domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 13, il sindaco Salvetti riceve in Comune Giuseppe Gaimari, l'atleta livornese che ha percorso in bicicletta 1000 chilometri sotto lo zero dalle isole Lofoten a Capo Nord. Gaimari, accompagnato dal suo manager Luca Zannotti consegnerà al Sindaco lo stemma della città di Kappnord (Capo Nord), dato a Gaimari dal Jan Olsen, sindaco di Nordkapp nella contea del Finnmark, in segno di amicizia con la città di Livorno. “Che sia il primo passo per un gemellaggio istituzionale è troppo presto per dirlo, di certo gli elementi in comune fra queste due città sono evidenti” dichiarano l'atleta ed il suo manager.

L'impresa di Gaimari è terminata sabato 15 febbraio quando, alle 15,25, dopo 7 ore circa di pedalata, ha raggiunto l'ultima tappa (la nona) di Capo Nord, dopo un itinerario totale di 1350 chilometri e circa 15.000 metri di dislivello positivo. L'impresa è stata presentata da Garsport, Trekkilandia, Maldavventura e Mume Sport oltre ad aver ricevuto il patrocinio simbolico del Comune di Livorno.

La lunga e impegnativa pedalata dell'atleta livornese Gaimari, ha colpito particolarmente il sindaco Olsen, che nonostante fosse un giorno festivo, domenica 16 febbraio ha accolto i due livornesi all'interno della sede amministrativa del Comune aprendola appositamente per l'occasione. Il sindaco di Capo Nord, all'inizio della sua legislatura (quattro mesi), ha espresso stupore ed ammirazione per l'impresa di Gaimari, unico ciclista al mondo ad aver percorso in invernale ben 1.350 chilometri (e oltre 15.000 metri di dislivello positivo) dalle isole Lofoten a Capo Nord, in bici in inverno a temperature inferiori ai venti gradi sotto lo zero.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

