Il punto sul vivaio Use Sesa ed Use Scotti Rosa

Il punto sul nostro vivaio



VIVAIO USE SESA



Under 20 Elite

Livorno-Biancorosso Sesa 53-80

Biancorosso Sesa

Berti L. 13, Landi 6, Falaschi 14, Calugi 8, Maltomini 7, Bellucci 2, Pinzani 16, Mancini 2, Bagnoli 3, Vercesi 7, Califano 2. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 20-13, 16-27, 6-23, 11-17

Under 20 Silver



Vela Basket-Biancorosso Sesa 98-58

Biancorosso Sesa

Fratini 12, Carpignani 13, Vincelles 4, Kamal 6, Gargelli, Bernini 2, Xhindoli 4, Bulleri 3, Bianchi 14. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 15-18, 28-35, 46-42, 62-61

Under 18 Gold



Biancorosso Sesa-Bellaria Cappuccini 100-40

Biancorosso Sesa

Maltomini 6, Mazzoni 31, Moroni 4, Casini 5, Berti 7, Sani 3, Cerchiaro 9, Mica 6, Giannone 11, Pozzolini 10, Syll 4, Gangarossa 4. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 18 Silver



Impruneta-Biancorosso Sesa 71-52

Biancorosso Sesa

Morelli 2, Borsini 5, Scalzo J. 3, Scalzo N. 3, Scali 2, Lepori 7, Andreotti, Dianda 19, Leporatti 6, Biondi, Fioravanti 5. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Virtus Siena 57-67

Desideri 11, Holgado, Turchi, Bellucci, Nencioni, Crociani, Sani 7, Fontani 17, Menichetti 5, Montagnani 11, Baccetti 6. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 20-18 15-16 11-21 11-13

Under 15 Eccellenza



Firenze Basketball Academy-Biancorosso Sesa 53-48

Biancorosso Sesa

Rocchini, Fogli 18, Tognelli 2, Gerboni, Pescini 2, Candioti 12, Tosti, Basili, Montagnaro 6, Baccetti 8, Pistolesi 2, Fanciullacci 7. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Parziali: 15-13, 30-25, 37-35, 53-48

Under 14 Silver

Montesport-Biancorosso Sesa 41-39

Biancorosso Sesa

Fontanelli, Scardigli 14, Tayar 8, Pepe 7, Arfaioli, Bettarini, Cavallaro 2, Morelli, Freschi, Russetti, Migliorini 8, Mazzanti . All. Cappa

VIVAIO USE SCOTTI ROSA



Under 18 femminile



Use Scotti Rosa-Le Mura Spring 75-54

Use Scotti Rosa

Govadjio 2, Franchini 4, Ruffini 12, Aramini 2, Francalanci 13, Pelagotti 7, Malquori 15, Bellantoni 6, Lepori, Calugi 3, Bastianoni 8, Alderighi 3. All. Cesaro (ass. Cioni)

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Pontedera 58 -22

Use Scotti Rosa

Fiaschi 4, Capaccioli, Persia 1, Casini 21, Pezzatini 4, Abdyli 4, Ancillotti 16, Antonini 8, Ugolini, Campatelli, Mugnaini, L'Ala. All. Ferradini

Parziali: 15-6;33-10; 46-20

Under 14 femminile



BF Pontedera-Use Scotti Rosa 36-47

Use Scotti Rosa

Casini 15, Fiaschi 9, Pilastri 6, Chielini 10, Giunti 4, Pierro L. 2, Abdyli 1, Mazzucconi, Innocenti, Barrella, Pierro E.. All. Chiari (ass. Dallarmi)

Don Bosco Figline-Use Scotti Rosa 35-47

Use Scotti Rosa

Casini 15, Fiaschi 12, Pilastri 2, Abdyli 2, Melino, Mazzucconi, Pierro L. , Pierro E. 2, Barrella 12, L'Ala 2, Giunti, Chelini. All. Chiari (ass. Dallarmi)

