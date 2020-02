La Misericordia dona quattro defibrillatori alla Questura di Firenze

Si è svolta questa mattina nella sede di piazza Duomo della Misericordia di Firenze la consegna di quattro defibrillatori automatici alla Questura di Firenze, destinati all’uso, nei casi emergenza, da parte di operatori di Polizia specificamente formati.

Già da diversi anni la Misericordia di Firenze è impegnata nel sostenere la diffusione di questo fondamentale strumento salvavita e in più di un’occasione è stata in prima linea nella donazione di defibrillatori, anche pediatrici, a enti e istituzioni che sono quotidianamente impegnati nella tutela e nella protezione del cittadino, come quelli donati nel 2015 al Comune di Firenze e che furono posizionati in luoghi strategici della città (piazza San Giovanni, Mercato Centrale, piazza Dalmazia, piazza Santo Spirito, Pavoniere alle Cascine).

Alla consegna erano presenti il Provveditore della Misericordia di Firenze Giovangualberto Basetti Sani, il Questore di Firenze Armando Nanei e l’Assessore al Welfare e Sanità del Comune di Firenze Andrea Vannucci.

“Siamo lieti di poter contribuire una volta di più alla salute dei cittadini e di chi, come in questo caso, opera attivamente sul campo in difesa delle persone – ha dichiarato il Provveditore della Misericordia di Firenze Giovangualberto Basetti Sani - Siamo fermamente convinti che questo tipo di strumenti salvavita dovrebbero trovarsi in ogni luogo pubblico perché in questi casi la tempestività dell’intervento fa veramente la differenza”. “Quello che oggi riceviamo dalla Misericordia di Firenze costituisce non solo un effettivo contributo per la salvaguardia della vita di tutti coloro che sono presenti nelle strutture di Polizia, - ha dichiarato il Questore di Firenze Armando Nanei - ma anche un gradito segno di vicinanza da parte di un’antica, ma giovanissima organizzazione, quale è la Misericordia.”

"Continua l'impegno della Misericordia per la diffusione dei defibrillatori - ha detto l'assessore a Welfare e Sanità Andrea Vannucci - e la città di Firenze non può che ringraziarla. La donazione di questi strumenti salvavita alla Questura è un gesto di grande valore e importanza che dimostra l'elevata attenzione dell'organizzazione per la salute dei fiorentini. Firenze è una città sempre più cardioprotetta - ha continuato -: i defibrillatori sono stati installati in numerose palestre, ad alcune fermate della tramvia, in diverse piazze ed esercizi commerciali. Tutti siamo impegnati affinchè la cultura della cardiopretezione si diffonda al massimo per salvare più vite possibili".

Fonte: Misericordia di Firenze - Ufficio Stampa

