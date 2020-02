La Scuola Normale conferisce a una studiosa curda un assegno di ricerca

La Scuola Normale aderisce a Scholars at Risk, una rete internazionale di università nata per proteggere accademici che si trovano in pericolo di vita o il cui lavoro di ricerca e insegnamento è severamente compromesso a causa di violazione dei diritti umani e della libertà accademica.

Nell’ambito delle attività di Scholars at Risk, la Normale ha conferito un incarico di studio e ricerca alla ricercatrice curda Delal Aydin per la propria Classe di Scienze Politiche e Sociali che ha sede a Firenze.

La studiosa, proveniente dalla Turchia, si è impegnata a lungo a favore dei diritti del popolo curdo. Come sociologa politica specializzata in movimenti sociali, teorie dello stato, etnicità e nazionalismi, Delal Aydin ha ricevuto il dottorato di ricerca presso la State University of New York at Binghamton dove ha studiato i movimenti giovanili curdi negli anni ’90 in condizioni di estrema violenza di stato, nonché il processo di costruzione della nazione turca di quel periodo.

L’assegno di ricerca della dott.ssa Aydin è finanziato dall’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Regione Toscana. L’ambito di studio è quello dei movimenti giovanili curdi negli anni ‘90.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio Stampa

