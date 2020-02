Lavori di messa in sicurezza, modifiche alla viabilità in via di Santomoro

Riprendono i lavori del Comune per la messa in sicurezza di un corso d’acqua, affluente destro del torrente Bure di Santomoro, dopo che nei giorni scorsi sono terminati gli interventi degli enti gestori dei sottoservizi (acque e gas) necessari allo spostamento delle due condotte che ne impedivano la prosecuzione. Il cantiere, appena riconsegnato al Comune, vedrà ora l’installazione di pesanti elementi prefabbricati indispensabili al completamento dell'opera.

Al termine dei lavori, il riempimento dello scavo sarà operato dai gestori dei sottoservizi, mentre il Comune completerà i lavori lungo il fosso.

Per consentire le operazioni di scarico dei materiali necessari, domani, giovedì 20 febbraio, sono previste modifiche alla viabilità in un tratto di via di Santomoro.

Durante tali operazioni, dalle 9.30 alle 14, in via di Santomoro, nel tratto da Castel Dei Gai a via di Ponzano, sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Compatibilmente con gli interventi sarà consentito il passaggio ai mezzi di soccorso e di emergenza.

La fascia oraria di chiusura della strada è stata individuata per non creare disagi e non interferire con l'ingresso e l'uscita dei bambini dalla scuola presente nei pressi di via di Santomoro.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

