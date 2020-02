Le ‘madri cattive’ tra procreazione, genitorialità, scienza e immaginario sociale: il seminario

È il secondo appuntamento di una riflessione sulla maternità, di recente avviata da donne di vario orientamento e di età diversa. Una riflessione che affronta il tema del controllo del corpo femminile in gravidanza, esercitato storicamente dalla medicina, e visto alla luce dei moderni progressi scientifici e tecnologici. Lo sguardo si allarga però alla genitorialità, in particolare a temi come la “bi-genitorialità”, interpretata spesso come requisito necessario per il benessere psichico del figlio o della figlia, utilizzato per alimentare la rappresentazione sociale delle “cattive madri”.

Il seminario “Le ‘cattive madri’: procreazione, genitorialità, scienza e immaginario sociale” si svolgerà venerdì 21 febbraio, dalle ore ore 15 alle ore 18,30 in Sala Collezioni di Palazzo Bastogi, via Cavour 18, a Firenze. L’evento, organizzato da La Società della ragione onlus e l’Istituto Italiano di bioetica sezione Toscana, ha il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità.

Sarà la presidente della Commissione per le pari opportunità, Rosanna Pugnalini, a presiedere l’incontro che, dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, vedrà interventi di Monica Toraldo di Francia, Francesca Torricelli, Grazia Zuffa. Hanno assicurato la partecipazione Letizia Sommani, Sofia Ciuffoletti, Katia Poneti, Serena Franchi, Marisa Nicchi, Caterina Ferrari, Giusi Furnari, Chiara Babetto.

Fonte: Regione Toscana

