È partita dalla guardia di finanza di Pistoia l'inchiesta su frode fiscale nell'Iva nel settore carburanti che ha portato al sequestro preventivo di 55 milioni di euro in beni, quote e disponibilità finanziarie. Il decreto riguarda 17 indagati, residenti in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Lazio e Lombardia. L'operazione è stata condotta insieme alla direzione di Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle Dogane.

