Minacce con un bastone davanti a una farmacia, denunciato

Ieri, 18 febbraio, i carabinieri della Stazione di Badia al Pino hanno denunciato un 51enne italiano per aver minacciato una persona davanti a una farmacia.

L’uomo, pregiudicato, aveva poco primo assistito a una discussione avvenuta in una farmacia tra il farmacista e un cliente a seguito dell’acquisto di una confezione di latte in polvere per bambini. Il cliente costoso riteneva il prezzo del latte in polvere troppo alto rispetto a quello di un vicino supermercato.

A seguito dell’alterco, l’uomo ha preso le parti del farmacista e recatosi presso la propria abitazione ha recuperato un bastone in legno ed è tornato all’ingresso della farmacia, minacciando il cliente impedendogli di uscire.

I militari operanti, effettuati rapidi accertamenti, hanno individuato ed identificato l’autore del gesto, che è stato denunciato alla Procura della repubblica e dovrà rispondere dei reati di violenza privata, minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

