Montespertoli blaugrana: arriva la Academy del Barcellona

Montespertoli blaugrana? A giugno sarà realtà. Il Barcellona sbarca nel Comune dell'Empolese Valdelsa e stringe una sorta di alleanza con l'ASD Montespertoli: sarà al centro sportivo Molino del Ponte dal 21 al 26 giugno 2020 per il Barça Academy Camp Italia.

Le metodologie, i dettami e la filosofia che hanno reso grande il Barcellona toccheranno anche Montespertoli e, chissà, magari tireranno fuori l'Iniesta o il Puyol del domani. Sono rivolti a bambini e bambine tra i 5 e i 16 anni, hanno già toccato molte località in giro per l'Europa e per iscriversi basta andare sul sito dedicato. Il costo è di 570 euro e le iscrizioni sono già una quarantina.

Le sedute sono dirette e gestite dai tecnici ufficiali della Cantera (ovvero il vivaio del Barcellona), presenti per tutto il periodo e giunti appositamente dalla Catalogna. A loro si affiancano i tecnici professionisti Macsy. Ogni giorno cercano di stimolare i bambini, aiutandoli a migliorare le proprie abilità, a superare i propri limiti. Un programma speciale sarà assegnato ai piccoli portieri. I migliori in Italia (circa ottanta) faranno parte del Team Italia che disputerà la prossima Pasqua la Barça Academy Cup nelle strutture del Barcellona.

Per partecipare al Camp non sono richieste abilità tecniche particolari, basta solo la voglia di giocare a calcio, di allenarsi e stare insieme con gli altri. Emblematici sono i risultati della prima squadra spagnola, che ha saputo tirar fuori dal vivaio giocatori che altrove non erano stati presi in considerazione perché ritenuti meno dotati. Calcio protagonista nel vero senso della parola: tre ore al mattino e due al pomeriggio, con spazio per apprendere spagnolo e imparare le basi della nutrizione.

Stefano Biotti, responsabile scuola calcio Montespertoli, ha dichiarato: "L'iniziativa è nata qualche mese fa. Siamo una delle sette società che fanno da partner in tutta Italia. Per noi è un grosso onore far parte di questo progetto". Il sindaco Alessio Mugnaini e l'assessore Paolo Vignozzi sono o sono stato entrambi allenatori di calcio giovanile: "Se non fosse cresciuta così tanto la società sportiva oggi non saremmo qui, a prescindere dalla struttura. Siamo veramente contenti di poter avere qui il Barcellona".

Symon Buda di Macsy, licenziatari del Barcellona in Italia, ha affermato: "Il camp sarà l'unico in Toscana e ci aspettiamo numeri importanti, speriamo di avere un centinaio di bambini. La struttura è importante e la qualità sarà alta. Servirà anche come formazione se gli allenatori di zona vorranno vedere gli allenamenti".

Marc Sabaté, responsabile di Barça Academy, ha concluso: "Siamo contenti che ci sia una situazione ambientale di livello. Un obiettivo è dare un impatto positivo sulla comunità locale, non solo a livello tecnico, vogliamo dare la chance ai giovani di sapere cosa è la famiglia del Barça Academy. La nostra filosofia si fonda sui valori del Barcellona, ovvero rispetto, gioco di squadra, ambizione, sacrificio e umiltà. Lavoreremo sul talento, creando il territorio ideale per tirarlo fuori e svilupparlo. Importante è anche portare lo stile di gioco del Barcellona".

Gianmarco Lotti

