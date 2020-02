Neonato morto per l'airbag, genitori indagati

Sono stati iscritti al registro degli indagati entrambi i genitori del neonato di tre mesi morto in seguito allo scoppio dell'airbag in auto dopo un tamponamento in zona Cisanello a Pisa. Il reato, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno di oggi, è quello di omicidio colposo. L'iscrizione si lega agli accertamenti dei periti, ossia l'autopsia sul piccolo e la perizia sull'airbag della Citroen Berlingo. Brandon, questo il nome del piccolo scomparso, potrebbe essere stato colpito dall'airbag per un malfunzionamento dell'auto o per un fatale errore dei genitori che non hanno disattivato il cuscino di sicurezza.

