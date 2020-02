"Non di sole piste ciclabili vive Montelupo"

In questo momento il centro di Montelupo Fiorentino sta vivendo una situazione di ingestibile caos per effetto dei lavori effettuati a cura della Città Metropolitana che prevedono la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che rientra nel progetto di collegamento tra l’area del Falterona e Bocca d’Arno.

Non siamo come gruppo consiliare pregiudizialmente contrari alle ciclopiste, ma nel caso di specie ci pare che lo stato dei luoghi verrà a peggiorare a seguito dell’impatto con la realizzanda struttura.

La sede stradale fruibile è destinata a diminuire in un tratto come quello attiguo al ponte sulla Pesa che prevede la circolazione a doppio senso e il transito di autobus di linea, e non ci pare dunque felice l’idea di dotare di ciclopista quella parte di area urbana destinata ad un insostenibile appesantimento e ad una commistione non certamente salutare tra ciclismo e transito veicolare specialmente in talune fasce orarie ad alta tensione.

Sembra evidentemente che sia un esercizio dii pubblica utilità costruire una sorta di barriera architettonica che inibisce un proficuo accesso all’ufficio postale o all’adiacente parcheggio di piazza 8 marzo , e non si può certamente sostenere , per quanto sia elogiabile la sensibilità della proprietà, che i disagi siano compensati dalla fruizione pro tempore della sosta nell’area dell’albergo Baccio al momento chiuso.

Ci pare sia in atto il festival del disagio, e se l’Amministrazione Comunale la considera un’infrastruttura necessaria, finalizzata a creare mobilità sostenibile, per il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-Centro destra per Montelupo, i costi sociali sopportati sono incommensurabilmente superiori ai benefici attesi.

Le ciclopiste possono essere un valore aggiunto solo se e quando ne consentono un’agevole realizzazione e non ci pare il caso di quella in corso di realizzazione.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo

