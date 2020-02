Picchiato e rinchiuso in terrazza: cane sequestrato dalla guardie zoofile

Picchiato e chiuso in uno stanzino della terrazza, sprovvisto persino di cuccia e ciotola d'acqua, in evidente stato psicofisico di prostrazione. È questa la condizione in cui è stato trovato un cane dalle guardie zoofile di Enpa e della polizia municipale a Poggio a Caiano, che hanno quindi sequestrato l'animale affidandolo ad un custode giudiziario che provvederà alla riabilitazione con l'aiuto di veterinari specializzati nelle conseguenze di maltrattamenti. Per il proprietario potrebbe scattare l'accusa di abbandono di animali.

