Polizia municipale Pontedera, il bilancio degli interventi del 2019: più controlli e meno reati

Questa mattina, presso la sede della polizia locale di Pontedera, è stato presentato il bilancio delle attività svolte nell’anno 2019, con una prima rendicontazione riferita agli inizi del 2020.

Presenti nel centro del Corpo Unico dell'Unione Valdera, in via Fratelli Bandiera, il vicesindaco Alessandro Puccinelli e il Comandante Daniele Campani.

Numeri in ribasso per quanto riguarda la criminalità, le attività commerciali sprovviste di permessi o inosservanze al codice stradale. Sintomo di maggiore controllo e dell'impiego di più agenti e non di difficoltà di copertura del territorio. È ciò che emerge dai dati raccolti sugli interventi del comando di Pontedera dove, ad essere evidenziata, non è stata la quantità di sanzioni emesse o contravvenzioni scoperte quanto l'operatività del comando, fulcro di una costante e sempre maggiore presenza tra i cittadini.

Alessandro Puccinelli, vicesindaco del comune di Pontedera, ha aperto con i ringraziamenti al Comandante Daniele Campani e a tutto il personale della polizia locale di Pontedera, "per l’attività svolta, la presenza, e la collaborazione con l’amministrazione comunale. L’interesse nella comunità è nel rispetto delle regole". Una dedizione al lavoro costante e sempre ai massimi livelli, come ha continuato Puccinelli: "È l’unica polizia locale nell’Unione e si distingue in ambito giudiziario. Anche nel tavolo sicurezza, insieme a Prefetto, Questore e assessore regionale, l’attenzione è sempre stata massima". Il corpo di recente si è ampliato, con l'aggiunta di 6 nuovi agenti: "L’amministrazione ha permesso un aumento del personale e il capitano ha incrementato i controlli sia sulle attività commerciali sia sul rispetto del codice stradale. Per il futuro possiamo garantire un ulteriore incremento al fine di assicurare una maggiore attività, poichè i campi di azione da ricoprire sono davvero tanti". I controlli per una guida corretta, ad esempio, sono sinonimo di azione volta alla salvaguardia del bene comune, "non è fare cassa", come ha aggiunto il vicesindaco, ma "è garantire sicurezza per i cittadini"."Siamo molto soddisfatti come amministrazione del lavoro svolto di tutto il comando" ha concluso Puccinelli.

Un impegno che mira al benessere dei cittadini. Il tentativo costante di combattere quelle azioni sbagliate, violazioni e reati che non puntano ad arricchire un Comune ma a garantire l'incolumità degli altri. Una conferma che arriva dal Comandante Daniele Campani: "Questa amministrazione sta operando nella sicurezza. Non sono tenuto a riconoscere un quantitativo di sanzioni o contravvenzioni proprio perché l'interesse principale è quello di poter assicurare un vivere decente alla popolazione". Lo spirito di Campani è quello di un Comandante che muove le fila di un lavoro di squadra, senza meriti né insuccessi individuali, come funziona quando si lavora tutti in salda unione: "Il totale del merito va a tutto il mio corpo e collaboratori che, con notevoli sacrifici e con molta forza, eseguono gli ordini in maniera eccezionale. Nonostante ognuno di noi abbia tanti difetti, il pregio grosso è che sono sempre presenti e danno anima e corpo fino in fondo. Se riusciamo a raggiungere l’obiettivo il merito è di tutto il corpo e non del comandante e se si fallisce, lo si fa tutti insieme. In collaborazione con le altre forze di polizia cerchiamo di essere presenti".

I dati

Il lavoro della polizia locale di Pontedera, composta da 23 agenti più il loro Comandante Campani, riferito al 2019 e i primi mesi dell'anno in corso ha sottolineato il progressivo calare di reati e inosservanze al codice della strada. Le attività, come spiegato da Campani, possono essere suddivise in dei macro gruppi di lavoro.

Per quanto riguarda l'ambito stradale, nel 2019 rispetto al 2018, la situazione è restata più o meno la stessa in merito al rilevamento di sinistri. Parlando di numeri, sono stati rilevati 242 sinistri, dove sono rimasti coinvolti 86 feriti. 4224 le violazioni alle norme comportamentali e 28 le patenti ritirate. Sempre sulla patente, solo il corpo di Pontedera ha decurtato nel 2019 quasi 10mila punti. 387 sono i proprietari dei veicoli sanzionati per mancata revisione, fenomeno in crescita rispetto al 2018 e, per quanto riguarda i sequestri, ad essere sottoposte a fermo amministrativo sono state 183 auto. Tra queste, 148 per mancata assicurazione e 34 per ulteriori reati. L'assicurazione è stato un punto ribattuto dal Comandante più volte. Questo perché, se potrebbe sembrare che rispetto al 2018 i sequestri per mancata copertura assicurativa siano calati, sembra che questo 2020 sia iniziato smentendo questo calo: "I primi mesi del 2020 hanno denotato un aumento degli utenti che circolano sprovvisti di assicurazione. Sia per sicurezza urbana ma anche per sorveglianza al comportamento rispetto al codice della strada, a settembre del 2019 siamo stati i primi a far nascere i Falchi". Agenti della polizia locale che, in borghese, si mimetizzano tra i cittadini e li fermano quando non osservano la legge, come ha continuato il Comandante: "Sono una branca del pronto intervento, operano su moto civile con abiti civili. In 5 mesi abbiamo accertato l'uso, da parte dei conducenti di autovetture, di quasi 100 cellulari e addirittura di tablet. Abbiamo inoltre denunciato circa una 50ina di mancate cinture di sicurezza e 100 revisioni. I falchi fermano con la paletta, si qualificano come agenti e se ci sono problematiche chiamano in ausilio una pattuglia". Crescono anche le denunce per guida sotto effetto di alcol: 5 persone nel 2019, 3 in più rispetto al 2018. I cali che si sono registrati sono avvenuti anche grazie all'impiego di più forze: "Con l’aumento del personale abbiamo incrementato le pattuglie diurne e notturne. Abbiamo portato quasi al doppio le pattuglie diurne, 1460, e quelle notturne a 115". In tutto la polizia locale di Pontedera ha controllato nel 2019, 5240 veicoli e 7288 persone.

I controlli alle attività commerciali sono stati 52, a livello generico. "Più aumentiamo i controlli e più diminuiscono le sanzioni" come ha proseguito il Comandante. "Abbiamo chiuso 5 attività che non avevamo la licenza per poter aprire, molto meno rispetto al 2018 quando ne abbiamo chiuse 11". Ad aumentare sono i sequestri amministrativi, 25, riguardo alla vendita non autorizzata sul suolo pubblico, ad esempio nel parcheggio nei pressi dell'Ospedale F.Lotti, con relative sanzioni ai parcheggiatori abusivi. Cresce nel 2019 anche la quantità di merce sequestrata: 1270 pezzi.

Nell'edilizia risultano espletati lo scorso anno 11 controlli e 5 abusi, dati in calo rispetto al 2018. In aumento sono i controlli ambientali, ad esempio per i veicoli in stato di abbandono. Rispetto al 2018 la polizia locale ha rimosso 52 veicoli, quasi il doppio rispetto al 2018. "Questo anche perché con l’aumento del personale ci possiamo dislocare per servizi extra" ha aggiunto Campani.

Anche in ambito Giudiziario, come in quello stradale, i numeri si mantengono regolari con il 2018: denunciate 95 persone, di cui 92 in stato di libertà e 3 sono state arrestate. Soggetti accusati di vari reati tra cui furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono invece aumentate le denunce ricevute dal corpo di Pontedera, arrivate a quota 70. Gli agenti, hanno scoperto 27 autori delle denunce presentate contro ignoti. Cresce anche l'identificazione di persone straniere, 327 in tutto nel 2019 tra le quali 37 denunciate. "È un numero alto - come ha sottolineato il Comandante Campani - poichè si tratta di persone tutte sconosciute e fuori dal nostro database". In merito alla violazione alle norme sull'immigrazione 3 soggetti italiani sono stati sanzionati per l'affitto di locali senza previa comunicazione. L'anno scorso, inoltre, gli agenti di Pontedera hanno effettuato 12 Trattamenti Sanitari Obbligatori, 32 servizi 'Strade Sicure', tra i quali 12 Daspo. Infine, 7 persone sono state segnalate alla locale prefettura per uso di sostanze stupefacenti e l'anno si è concluso con quasi 1kg di droga sequestrata. La polizia locale di Pontedera opera anche per conto di altri organi: "Abbiamo fatto attività delegate con le procure di Pisa, Milano e Napoli. Rispetto al 2018 abbiamo avuto circa 12 comunicazioni in più".

Infine, ma non per importanza, si trova tutta quella parte delle notifiche e attività informative per altri enti e uffici del comune: nel corso del 2019 sono state 336 le notifiche di vari atti, 2500 le nuove residenze a Pontedera e 384 le informazioni rilasciate per altri enti ed uffici.

Oltre ai Falchi, che controllano il rispetto della legge confondendosi tra i civili, "abbiamo anche disposto, dalla regione, la polizia di prossimità". Si tratta di agenti che operano nel centro storico della città e che hanno diretto contatto con i cittadini, presenti sul campo per qualsiasi problematica. "Abbiamo inoltre un servizio quasi fisso alle frazioni, dove giustamente le persone richiedevano una maggiore presenza per più tranquillità" come ha concluso Campani.

Durante la conferenza stampa, un argomento è stato precisato sia da vicesindaco che dal Comandante, cioè la vicenda relativa alla viabilità del Villaggio Scolastico di Pontedera. Un'area dove sono stati sottoposti molti cambiamenti al fine di un maggior rispetto dei divieti e delle disposizioni stradali da parte degli automobilisti. Questo perché, per noncuranza o per disattenzioni, troppo era il non rispetto dei provvedimenti. Scelte che vanno incontro alla sicurezza dei tantissimi studenti che frequentano le scuole nel villaggio ma anche alla presenza dei residenti della zona. Nel Villaggio Scolastico infatti, è vietato il transito in alcune fasce orarie ben definite, proprio per i motivi appena spiegati. Le macchine non possono entrare dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 12.35 alle 13.15. In molti però non continuavano ad osservare il divieto: "Dal 29 gennaio sono 70 le sanzioni che abbiamo emesso - ha aggiunto il Comandante Campani - l'amministrazione sta predisponendo i varchi". "Chi non osserva il divieto può tranquillamente essere sanzionato all'interno del Villaggio Scolastico senza avviso ulteriore. La conoscenza è stata fatta, l'educazione esortata, non resta che l'estrema ratio" ha chiuso il vicesindaco Puccinelli.

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Pontedera