Ponte Manetti, in arrivo il rilevatore T-Red

Venerdì 21 febbraio sarà installato il rilevatore di infrazioni semaforiche sulla SR66, al semaforo dell'attraversamento pedonale che collega il Parco del Bargo al Ponte del Manetti. La ditta che si occupa dell'installazione comunica che durante la giornata di venerdì potrebbero esserci rallentamenti al traffico dovuti ai lavori per il montaggio dell'apparecchio. Il T-red sarà subito attivo e, rilevando la targa di chi passa con il rosso in entrambe le direzioni, permetterà di emettere le relative sanzioni.

L'installazione del T-red si inserisce in una più ampia serie di misure preventive, volte a garantire la massima sicurezza sul territorio di Poggio a Caiano, in particolare sulle strade di competenza provinciale che, essendo quelle a più alto scorrimento di traffico, risultano anche quelle con il più alto numero di incidenti.

"In questi due anni - spiega il sindaco Francesco Puggelli - abbiamo costantemente lavorato per rendere le nostre strade più sicure, sia per gli automobilisti che per i pedoni. Un esempio sono gli attraversamenti pedonali rialzati, realizzati proprio su questa strada al Poggetto, o ancora le telecamere di videosorveglianza dislocate in varie zone della città e che, come abbiamo annunciato alcune settimane fa, saranno presto aumentate".

Il semaforo antistante l'accesso al Ponte Leopoldo II, in seguito all'inaugurazione del nuovo ponte ha avuto un picco positivo dei pedoni che attraversano qui la SR66. "Per evitare il rischio che si creino lunghe code - sottolinea Puggelli - presto arriverà anche un nuovo semaforo “intelligente”, per garantire la fluidità del traffico anche se i pedoni dovessero essere molti. Questa alta frequentazione della zona, però, implica la necessità di garantire a tutti una maggiore sicurezza attraverso un più intenso controllo su chi, pur di non alzare il piede dall'acceleratore, passa con il semaforo rosso. Il T-red sarà proprio un deterrente per garantire l'incolumità di tutti i fruitori dell'attraversamento".

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggio a Caiano