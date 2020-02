Premio letterario Ceppo: 'Lettura' di Luisa Mattia in palazzo del Pegaso

Appuntamento con Luisa Mattia, vincitrice della 64esima edizione del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Premio Speciale istituito dal Premio Letterario Internazionale Ceppo diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi.

Domani, giovedì 20 febbraio alle 11, Luisa Mattia sarà all’Auditorium del Consiglio regionale (via Cavour, 4) dove terrà una Lettura dal titolo "Libertà per i pensieri e l’immaginazione". L’iniziativa rientra nell’ambito della Festa della Toscana 2019, e in Auditorium saranno presenti molti ragazzi e insegnanti delle scuole secondarie di I grado.

Porterà i saluti il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani; interverrà Beatrice Fini, direttore della Divisione Ragazzi e Toung Adults di Giunti Editore.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

