Rischia il soffocamento ingoiando ovuli di eroina: pusher salvato dalla polizia

Sorpreso dalla Polizia di Stato a spacciare una dose di eroina, ha rischiato di soffocare cercando di ingoiare gli altri ovuli che aveva in bocca.

L’episodio è successo nella tarda mattinata di ieri in via Pier Capponi: appena gli Agenti hanno visto il pusher accusare problemi di respirazione e diventare cianotico lo hanno subito soccorso, praticandogli la cosiddetta manovra di Heimlich.

L’uomo, un 26enne nigeriano, ha quindi iniziato ad espellere altri involucri di droga a più riprese: 13 in tutto per un totale 14,38 grammi di eroina.

Il cittadino straniero si è subito ripreso ed è finito in manette con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri gli uomini del Commissariato San Giovanni, diretto da Roberto Sbenaglia, avevano predisposto proprio un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga con Agenti in borghese tra via Giacomini e via Pier Capponi, zona recentemente oggetto di esposti e segnalazioni dei cittadini.

Per quanto riguarda il "cliente" dell’arrestato, un fiorentino di 47 anni, l’uomo è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti.

Tutte le notizie di Firenze