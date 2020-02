Schizzi di acido in conceria a Santa Croce, lavoratore in pronto soccorso

Un lavoratore di una conceria ha riportato irritazione e arrossamenti dopo che dell'acido gli è schizzato in volto. È successo questa mattina alle 7 in via Lazio a Santa Croce sull'Arno, nella zona industriale. L'uomo stava effettuando una lavorazione a un bottale quando è avvenuto l'incidente. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio. La persona aveva inalato anche i fumi dell'acido, per l'intossicazione è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Fucecchio.

