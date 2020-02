Sostegni cerca il bis, il Pd punta su di lui per l'Empolese Valdelsa

Si è tenuta lunedì 17 febbraio a Limite sull’Arno l’assemblea territoriale del partito democratico Empolese Valdelsa, il cui ordine del giorno era la definizione dei criteri con cui individuare i candidati consiglieri regionali alle elezioni di maggio e che ha trovato il voto unanime sulla ricandidatura del consigliere uscente Enrico Sostegni.

"Stiamo per entrate nel vivo della campagna elettorale che dovrà soprattutto proporre misure in grado di migliorare la vita dei cittadini toscani, a partire dai grandi temi del lavoro, della sanità e dell'ambiente - spiega il segretario del Pd Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini - serve un approccio coraggioso, con scelte precise, dopo anni in cui, soprattutto su alcuni temi, la discussione interna al nostro partito si è protratta fin troppo. Affinché le proposte risultino convincenti hanno bisogno di interpreti credibili e ciò vale non solo per il candidato Presidente della Regione, ma anche per i rappresentanti del territorio che si candidano al Consiglio regionale".

L'Empolese Valdelsa che fa collegio elettorale a sé, elegge un solo consigliere e, dunque, la selezione delle candidature deve tenerne di conto.

La nostra riflessione è partita da qui e dall'operato di Enrico Sostegni in questi cinque anni, registrando un giudizio positivo e unanime sia per la presenza e il lavoro fatto per il territorio, sia per la crescita della sua figura politico-istituzionale divenuta punto di riferimento su scala territoriale e regionale, soprattutto nelle materie della sanità e del sociale di cui si è occupato maggiormente.

In sintesi, Enrico è il migliore candidato da presentare agli elettori e poiché la legge prevede la candidatura di due uomini e due donne, al fine di massimizzare il consenso per lui, individueremo nelle prossime settimane una seconda candidatura maschile con spirito di servizio e due candidature femminili comunque funzionali a tale obiettivo, attraverso il meccanismo della doppia preferenza: due figure credibili per competenza, rappresentanza territoriale e spirito di squadra.

Un assetto, questo, con cui vogliamo mandare all'esterno un messaggio di grande unità. Del resto - conclude Mazzantini - ci aspetta un lavoro intenso, costante e capillare in un lasso di tempo relativamente ridotto e dobbiamo sfruttarlo al meglio, valorizzando la presenza di un candidato forte e trasversalmente apprezzato come Enrico, su cui poter costruire attorno candidature complementari, impostate territorialmente, che ci consentano di sviluppare con i cittadini le migliori idee per la Toscana del futuro.".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

