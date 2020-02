Stelle del Piazzale, le date ufficiali dell'edizione in memoria di Kobe Bryant

Da mercoledì 1 a sabato 4 luglio l’Arena delle Stelle tornerà ad accendersi. Sono ufficiali le date dell’edizione 2K20 delle Stelle del Piazzale a Castelfiorentino che, se per uno strano caso del destino sarà proprio la numero 8, non poteva che rendere un doveroso omaggio alla leggenda Kobe Bryant. Come sempre il torneo, inserito nel circuito FISB Streetball, rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi del panorama 3×3 regionale e nazionale. Nelle prossime settimane tutte le novità di questa ottava edizione.

Fonte: Stelle del Piazzale

