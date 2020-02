Tappa toscana per Matteo Salvini, a Viareggio per inaugurare la nuova sede

Sabato 22 febbraio alle ore 16.30, il Segretario federale della Lega, Matteo Salvini, farà tappa in Toscana per inaugurare la nuova sede viareggina del partito, ubicata in Via Garibaldi nr. 7 a Torre del Lago Puccini.

A seguire, il leader leghista si sposterà nella vicina Piazza del Popolo, dove, presso un gazebo, incontrerà i cittadini. La tappa toscana fa parte di un lungo, intenso e partecipato tour per l’Italia che sta portando Salvini in molte località da Nord a Sud della penisola. Ad accompagnare Salvini durante l’appuntamento versiliese, saranno, tra gli altri, il Commissario regionale Daniele Belotti e quello provinciale Andrea Recaldin.

Fonte: Lega Toscana

