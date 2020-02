TNT, ecco i risultati Regionali indoor di fondo

Ennesimo successo per Simone Ercoli in una gara di fondo. Il quarantenne capitano del T.N.T. Empoli ha conquistato il titolo toscano indoor Open nei 5000 metri stile alla piscina olimpionica ‘Camalich’ di Livorno. Nella sessione femminile è quindi arrivata un’altra medaglia d’oro per il club del presidente e dt Giovanni Pistelli grazie a Ester Iula, classe 2004, ancora sui 5 km Unica. In categoria ‘Ragazzi’, ha poi ottenuto la seconda piazza Niccolò Dini, nato nel 2005, sui 3000 maschili. In complesso, la società del parco di Serravalle ha dunque ricoperto un ruolo di primo piano nella manifestazione livornese, ma Ercoli merita la ribalta. L’alfiere di Castelfiorentino ha forse perduto il conto delle vittorie sommate su scala regionale durante una carriera cominciata, a livello internazionale, nel Duemila agli Europei di Helsinki e proseguita con una collana di eccellenti risultati nelle maggiori rassegne in acque libere. Pure i giovani Esordienti ‘A’ stanno comunque continuando la loro crescita nelle qualificazioni al proprio campionato regionale invernale. Gli allievi di Alessandro Zannelli hanno siglato quattro volte il miglior tempo cronometrico nel 5° appuntamento, a San Casciano Val di Pesa, con Christian Piano sui 100 rana; Leonardo Mancini nei 200 misti; Gianmarco Bove sui 100 stile e 50 farfalla: quest’ultimo era anche stato il più veloce sui 100 misti nella 4a prova a Calenzano.

Fonte: TNT Empoli

