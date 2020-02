Tofu e seitan irregolari, multe da 9mila euro a Campi Bisenzio

I carabinieri forestali di Ceppeto e la polizia municipale di Campi Bisenzio, procedeva ad un controllo mirato alla verifica del rispetto delle normative comunitarie ed italiane in materia di commercio e distribuzione di prodotti alimentari (freschi e confezionati) di provenienza extra UE.

Il controllo ha riguardato la verifica della regolarità e del rispetto delle normative vigenti attinenti alla conservazione dei cibi freschi e della loro distribuzione.

Altresì al controllo della filiera di produzione e della tracciabilità dei prodotti messi in commercio. L’attività ha portato al sequestro amministrativo di una notevole quantità di prodotti irregolari. In particolare sono stati sequestrati spaghetti di farina di grano sfusi, panetti di tofu sfusi e panetti di seitan per un peso complessivo di 30 kg e 57 tipologie commerciali di prodotti alimentari per 771 confezioni.

Sono stati elevati verbali amministrativi per un importo di circa 9000 euro. Gli alimenti posti sotto sequestro, verranno, come previsto dalla normativa vigente, distrutti in quanto merce alimentare priva di tracciabilità e non sicura alla posa in commercio ed alla vendita.

I locali nei quali è stato effettuato l'accertamento, saranno nei prossimi giorni oggetto di verifica edilizio-urbanistica da parte della Polizia Municipale con la collaborazione dell'Ufficio tecnico edilizio del Comune di Campi Bisenzio (FI).

Il Comandante del Gruppo CC Forestale di Firenze Col. Luigi Bartolozzi ringrazia il personale della Polizia Municipale di Campi Bisenzio (FI) per la preziosa e costante collaborazione per gli interventi effettuati in totale sinergia.

