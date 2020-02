Violenta lite all'ospedale di Pescia: pugno ad un operatore sanitario

Lite al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia. Un giovane, accompagnato dal padre invalido all'ospedale per forti dolori allo stomaco, avrebbe litigato con un operatore sanitario dipendente di una ditta esterna, probabilmente a causa della presenza del padre nell'area dedicata ai pazienti. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica, al momento resta il bilancio di lesioni guaribili in 35 giorni per l'infermiere e di un pugno al volto ricevuto dall'anziano. Il giovane paziente è stato denunciato, mentre sono in corso accertamenti sulla condotta dell'operatore sanitario.

