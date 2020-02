Sabato 22 febbraio 2020 dalle 9 alle 12.30, Fratelli d’Italia sarà in piazza Remo Bertoncini, a Castelfranco di Sotto, per la raccolta firme per:

-l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

- l’abolizione dei Senatori a Vita

- un tetto alle tasse in Costituzione

- la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

