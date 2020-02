Aggressione e rapina in Panetteria, CNA Pisa fa visita al proprietario

Stamani il Presidente CNA Pisa Francesco Oppedisano si è recato a fare visita di persona a Francesco Gori nella sua Panetteria di Via Roma a Pontedera per testimoniare la sua solidarietà e sincerarsi delle condizioni di salute.

“Mi ha fatto piacere incontrare di persona il nostro socio e amico Francesco Gori - ha dichiarato Francesco Oppedisano - verificare che si sta rimettendo in salute anche se ancora sta patendo le conseguenze della violenta aggressione, specialmente alla bocca ed ai denti. Ovviamente è ancora molto scosso per il brutale episodio, evidentemente premeditato e preparato, oltre che preceduto da un analogo episodio qualche giorno prima. Gori però è ancora molto preoccupato perché i delinquenti che lo hanno aggredito sono a piede libero e con ogni evidenza sono persone che gravitano in Valdera.

Chiediamo con forza che venga fatta piena luce su questo gravissimo ed inquietante fatto ed il nostro auspicio è che gli organi inquirenti possano profondere il massimo degli sforzi per identificare i colpevoli”.

Fonte: CNA Pisa - Ufficio stampa

