Anna Maria Brogi soffia 102 candeline a Livorno

Un altro compleanno ultracentenario per Anna Maria Brogi, la nonnina livornese che domani, venerdì 21 febbraio, compirà 102 anni.

Nata nel 1918 a Sinalunga, in provincia di Siena, a trent’anni Anna Maria è diventata cittadina labronica, avendo sposato un livornese.

Una livornese a tutti gli effetti, grazie anche al suo grande amore per il mare. Molto sportiva, fino a non molti anni fa Anna Maria non perdeva l’occasione per fare il bagno. Amava anche le passeggiate e girare la città in bicicletta.

Anna Maria è sempre lucida, e festeggerà con figli e nipote nella sua casa di via Internari.

Il sindaco Luca Salvetti le invierà una rosa, con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

