ANPI, la sezione di Pontedera apre il tesseramento 2020

La sezione ANPI di Pontedera, così come succede nel resto d’Italia, sarà in piazza Cavour a sabato 22 febbraio a partire dalle ore 15,30 sino alle 18,30 per le giornate nazionali del tesseramento.

Gli attivisti dell’associazione partigiani saranno a disposizione degli iscritti e dei cittadini che vorranno rinnovare l’adesione al sodalizio o entrarne a far parte.

L’ANPI è formato da generazioni diverse di antifasciste e antifascisti, tutti impegnati, insieme, nel ribadire che l’Italia fonda la sua identità politica, culturale e istituzionale sui valori e principi che animarono la lotta e il desiderio di un futuro democratico delle partigiane e dei partigiani. L’ANPI prosegue, con immutato vigore, il suo cammino di memoria attiva per la piena attuazione della Costituzione.

Fonte: ANPI Pontedera

