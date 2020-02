Antimafia, il figlio di Pio La Torre ospite dei Rotary Club fiorentini

Nella suggestiva cornice di Villa Tolomei ospiti d' eccezione quali Franco La Torre e l'avv. Domenico Morace i quali hanno trattato un argomento tanto conosciuto quanto scomodo ovvero la mafia.

Con quel filo di emozione che solo coloro che hanno vissuto in prima persona determinati avvenimenti possono avere, sono riusciti a trasmetterci tutta la loro forza e determinazione nel voler combattere un fenomeno che ormai "non è più radicato in una sola zona di Italia ma assume caratteri nazionali riuscendo a passare immune negli anni fino a arrivare ai giorni nostri"come sottolineato anche dalla Presidente Rc Bisenzio le Signe Chiara Pagni.

Per quanto ormai la mafia possa essere "un potere forte" esiste un modo per sconfiggerla: infatti oltre ai corpi specializzati nell'antimafia come ha detto lo stesso Pio La Torre ( "siamo l'unico paese nel mondo a avere un corpo specializzato per contrastarla") “esiste un antidoto: i giovani che attraverso l'educazione e la cultura, come sta già avvenendo in tante nostre scuole in Italia, hanno il potere e il dovere di debbellarla”.

Un sentito ringraziamento al Rc Scandicci rappresentato dalla sua Presidente Ilaria Iacarelli per aver voluto condividere con noi questo evento.

Fonte: Rotary Club Bisenzio Le Signe

