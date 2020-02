'Arte in Ballo', Carla Fracci e Max Laudadio al Teatro Manzoni di Pistoia

Sarà Carla Fracci la madrina dell'edizione 2020 di "Arte in Ballo", lo spettacolo benefico in programma giovedì 26 marzo al Teatro Manzoni di Pistoia che sarà presentato da Max Laudadio e vedrà alternarsi sul palco artisti di ogni genere per tre ore di emozioni e solidarietà. Lo show, giunto al decimo anno di vita, è stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio nei locali della Degna Tana in piazza della Sala a Pistoia.

Per festeggiare il suo anniversario, "Arte in Ballo" si sposta da Teatro Moderno di Agliana, sua sede storica, per approdare al "Manzoni" dove con l'occasione sarà ricordata la figura di Loris Gai, indimenticato ballerino e coreografo pistoiese che con Carla Fracci e suo marito Beppe Menegatti ebbe un lungo e duraturo rapporto professionale. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus.

Ricco e multiforme il programma della serata: alle 21 Max Laudadio intervisterà la grande stella della danza mondiale per poi prendere in mano la conduzione, coadiuvato dagli organizzatori della serata: Simona Marcelli, regista e coordinatrice dello show e Lorenzo Grazioso, sul palco insieme a lui. Si esibiranno il fiorentino Kagliostro, magikomico e conduttore televisivo, in scena con i suoi divertenti giochi di prestigio in chiave comica; a seguire, canzone d'autore e musical saranno al centro dell'esibizione della cantante e ballerina pistoiese Serena Carradori, che tra i tanti ruoli interpretati ha al suo attivo anche quello di Sandy in "Grease", parte da protagonista che fu anche di Lorella Cuccarini. Dopo di lei, Debora Menichetti e Francesco Diddi coinvolgeranno il pubblico in una performance di recitazione e musica il cui tema centrale saranno le parole. Coreografie sorprendenti e improvvisazioni sono il marchio di fabbrica del gruppo di ballo degli Improvvisi, la cui esibizione incontrerà la video art e farà riflettere il pubblico sugli stereotipi di genere. Dopo di loro saliranno sul palco palco i Passion Jarama, corpo di ballo specializzato nel di Flamenco; spazio poi ai ragazzi del New Ballet School, colonna portante da sempre di "Arte in ballo", e al loro omaggio a Loris Gai, e a seguire alle Vocicontrokarma, trio vocale tutto femminile dal repertorio che attinge soprattutto dalla musica tradizionale con la donna come assoluta protagonista.

Durante le esibizioni, gli spettatori potranno seguire il pittore pistoiese Daniele Capecchi impegnato sul palco in uno speciale ritratto "live" di Carla Fracci. Al termine dello spettacolo il dipinto sarà messo all'asta e il ricavato andrà a integrare la donazione destinata alla fondazione fiorentina.

All'allestimento dello spettacolo hanno collaborato il Comune di Pistoia e una serie di sponsor a cui va il più sentito ringraziamento della produzione. I biglietti sono reperibili presso la sede della New Ballet School in via Roma 29 ad Agliana, mentre a Pistoia potranno essere acquistati presso la Degna Tana e I Salaioli. Info e prenotazioni ai numeri 347 0734255 (Simona) e 392 3249906 (Lorenzo).

Fonte: Ufficio Stampa

