"Aumentano gli incidenti in Fi-Pi-Li, migliorare gestione dei cantieri"

Non solo il traffico è al collasso e le code spesso interminabili, ma sulla Fi-Pi-Li ad essere fortemente aumentati nell’ultimo anno sono stati anche gli incidenti.

A scoprirlo è stato nei giorni scorsi Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento che ha finalmente ricevuto risposta all’interrogazione che aveva presentato all’attenzione del consigliere delegato Giacomo Cucini. Al riguardo, l’ufficio viabilità della polizia provinciale ha comunicato i dati sull’incidentalità sulla Sgc Fi-Pi-Li dai quali si evince che tra il 27 maggio e il 31 ottobre 2017 i sinistri sono stati 51, dal 27 maggio al 31 ottobre 2018 sono stati 55 e dal 27 maggio al 31 ottobre 2019 sono stati addirittura 87.

Per quanto attiene al controllo stradale, la polizia metropolitana ha effettuato n. 288 turni di pattuglia nel tratto compreso tra il km 0 ed Empoli Ovest così suddivisi: a Giugno 2019 (9), Luglio 2019 (50), Agosto (47) e settembre (49). I numeri - commenta il consigliere metropolitano - appaiono evidenti: la scorsa estate l’incidentalità è aumentata di circa il 40% e al contempo i disagi anche per i Comuni dell’area sono aumentati notevolmente.

Non c’è dubbio che aver iniziato i lavori sulla strada di grande comunicazione durante il periodo estivo sia stata una decisione assolutamente controproducente ed il cantiere, con i tanti restringimenti come quello posto allo svincolo della Ginestra ed i necessari innumerevoli rallentamenti su più tratti di strada, non è stato in grado di garantire la piena sicurezza in superstrada visto, purtroppo, l’aumento vertiginoso dei sinistri stradali. Oggi – continua il consigliere metropolitano – la superstrada è gestita da Global service, ed è tutta di competenza della città metropolitana di Firenze anche se solo 30 km rientrano sul nostro territorio.

Da sempre il problema principale è rappresentato dall’assenza della corsia di emergenza ed in caso di perturbazioni ed altri eventi, intervengono appositi furgono geo-localizzati. Tenuto presente che la galleria di Serravalle sull’autostrada A11 non permette la circolazione dei trasporti eccezionali, la superstrada continua ad essere l’unica via di comunicazione vera tra Firenze ed il porto di Livorno per molte aziende del territorio fiorentino. Così come emerso durante la commissione controllo, permane la necessità di porre in essere idonee ed adeguate valutazione sui sovrappassi, in alcuni casi ancora troppo bassi.

Non c’è dubbio tuttavia che trattandosi di una strada degli anni 70, oggi la FiPiLi necessiti di importanti opere di messa in sicurezza urgenti e costose. Tutto ciò, però, deve avvenire con una adeguata programmazione degli interventi, con lavori specialmente notturni o con turnazioni h24, come peraltro richiesto dal nostro gruppo regionale in Consiglio, e con una adeguata cartellonistica luminosa che oltre che a segnalare l’area di cantiere ed i diversi restringimenti, possa indicare deviazioni alternative e tempi di percorrenza.

Sul punto interviene anche il Consigliere Comunale della Lista Civica Progetto Montespertoli, Luciana Morelli, la quale dichiara: mi aspettavo un incremento del numero di incidenti legato alle perturbazioni di traffico dovute ai lavori,ma non certo in numero così elevato, evidentemente la gestione del cantiere, come dimostrano i dati non è stata purtroppo ottimale.Gli scorsi mesi sono stati un incubo per gli automobilisti della zona, costretti a code interninabili sia sulla fipili che sulle viabilità secondarie,sottoposte ad un carico di traffico notevolmente superiore alle condizioni ordinarie, per le quali mi auguro che città metropolitana abbia previsto dei conseguenti interventi di manutenzione.

Per questo - conclude Gandola - in stretta collaborazione con i consiglieri comunali della zona assicureremo anche per il futuro massima attenzione sui flusso di traffico continuando a mantenere alta l’attenzione ed immutata la richiesta di garantire piena sicurezza stradale.

